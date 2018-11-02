Ураганы в США: Трамп заявил о росте занятости населения в октябре

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

По словам президента, безработица в стране на уровне 3,7%

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о росте занятости населения в октябре на фоне стихийных бедствий в стране. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter главы США.

По словам американского лидера, в октябре в США были созданы 250 тысяч рабочих мест.

"Вот это да! В октябре в США создали 250 тысяч рабочих мест - и это несмотря на ураганы. Безработица на уровне 3,7%. Заработная плата повысилась! Это невероятные цифры", - подчеркнул Трамп.

Напомним, количество жертв урагана "Майкл", который обрушился на Штаты, выросло до 36 человек. Так, в результате стихийного бедствия более 15 тыс. домов получили повреждения, а еще 4,2 тыс. домов были разрушены полностью. Кроме того, за время стихийного бедствия спасатели эвакуировали более 16 тыс. человек.

Также РБК-Украина сообщало, что ураган "Майкл" нанес существенный вред базе ВВС США в Tyndall.

Агентство также ранее писало, что в сентябре ущерб, нанесенный экономике США ураганом "Флоренс", предположительно составил от 19 млрд до 28,5 млрд долларов.

В частности, компания учла последствия штормового нагона волны и наводнения во внутренних регионах пострадавших штатов. Указано, что основной объем ущерба не был застрахован - от 13 млрд до 18,5 млрд долларов.