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Через ураган в США загинули четверо людей

Північна Кароліна, Середа 05 серпня 2020 11:39
Через ураган в США загинули четверо людей
Фото: наслідки урагану Ісаіас (1twitter.com.ABC13News)
Автор: Андрій Козловський

Максимальна швидкість вітру урагану Ісаіас у вівторок досягла близько 105 км/год

У США щонайменше четверо осіб загинули внаслідок тропічного урагану Ісаіас, який вчора досягнув східного узбережжя штату Північна Кароліна. Там також без світла залишились понад 2,2 мільйона людей.

Про це повідомляє Xinhua.

Як повідомляється, викликане ураганом торнадо вбило двох людей у парку трейлерів в штаті Північна Кароліна. Двоє інших загинули унаслідок падіння дерев, повалених ураганом у Меріленді та Нью-Йорк сіті.

Крім того, за інформацією Національного центру ураганів США, максимальна швидкість вітру у вівторок досягла 65 миль на годину (близько 105 км/год). Очікується, що ураган продовжить свій рух на північ вздовж штату Нью-Йорк.

Нагадаємо, раніше у США ураган першої категорії Ісаіас дістався узбережжя штату Північна Кароліна і накрив житлові квартали Оушн-Айл-Біч.

Крім того, Трамп оголосив надзвичайний стан у Південній Кароліні.

Також влада Пуерто-Ріко ввела надзвичайний стан через наближення цього урагану.

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