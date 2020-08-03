Тимошенко ініціює створення спеціальної парламентської місії для досягнення миру

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, що розпочинає переговори з усіма лідерами фракцій

Юлія Тимошенко ініціювала створення спеціальної парламентської місії, метою якої буде - "прокласти реальний шлях до миру".

Про це лідер партії "Батьківщина" заявила на прес-конференції в Києві.

"На жаль, некомпетентність, хаос, відсутність дипломатичного досвіду, відсутність чіткої патріотичної позиції президента Зеленського і його оточення призвели до того, що Україна не бореться за встановлення миру, за відновлення своєї територіальної цілісності", - заявила Тимошенко.

На її думку, влада завела всі мирні переговори в глухий кут та підвела міжнародних партнерів.

Тимошенко вважає, що ситуація не має перспектив, поки нею займається чинна влада. Водночас вона нагадала, що Україна – парламентсько-президентська країна, тому саме парламент має взяти відповідальність за встановлення справжнього миру.

Голова "Батьківщини" закликала всіх лідерів фракцій, всіх депутатів, які мають відповідний досвід та авторитет, створити спеціальну парламентську місію, яка зможе брати активну участь в усіх міжнародних переговорах щодо повернення в Україну миру та територій.

"Відсьогодні я розпочну переговори з усіма лідерами фракцій для того, щоб була сформована спеціальна парламентська місія, яка зможе прокласти реальний шлях до миру. Нам треба досягти результату. Результат – це відновлення територіальної цілісності України, це завершення війни, це мир, спокій, нормальна робота, нормальне життя країни. Я вірю в цей шлях, і ми починаємо цим шляхом рухатися", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо раніше в інтерв'ю РБК-Україна Леонід Кравчук розповів, які завдання йому поставив президент, а також про "червоні лінії" в переговорах по Донбасу.

За його словами, створення фонду для відновлення і вільна економічна зона на території Донбасу - могли б стати компромісами на шляху до вирішення конфлікту.