Ураган "Ельза" наближається до узбережжя Флориди

Тропічний шторм "Ельза" в ніч на середу посилився до урагану першої категорії. Він наближається до північного узбережжя американського штату Флорида.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національного центру США зі стеження за ураганами.
Ураган вночі знаходився приблизно в 165 км на південний захід від Тампи (Флорида) і рухався на північ. Швидкість вітру досягає 120 км/год.
Губернатор Флориди Рон Десантіс заявив, що ураган, як очікується, обрушиться на берегову частину штату між вранці 8:00 і 9:00 за східним часом США (15:00-16:00 за київським часом) в районі затоки Тампа.
Нагадаємо, українцям у США дали рекомендації у зв'язку з наближенням урагану "Ельза".
Зазначимо, тропічний шторм "Ельза" 5 липня дістався до Куби. Він приніс сильний вітер, безперервну зливу і хвилі більше метра в східну частину країни.