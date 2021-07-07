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Ураган "Ельза" наближається до узбережжя Флориди

Автор: Анастасія Рокитна

Тропічний шторм "Ельза" в ніч на середу посилився до урагану першої категорії. Він наближається до північного узбережжя американського штату Флорида.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Національного центру США зі стеження за ураганами.

Ураган вночі знаходився приблизно в 165 км на південний захід від Тампи (Флорида) і рухався на північ. Швидкість вітру досягає 120 км/год.

Губернатор Флориди Рон Десантіс заявив, що ураган, як очікується, обрушиться на берегову частину штату між вранці 8:00 і 9:00 за східним часом США (15:00-16:00 за київським часом) в районі затоки Тампа.

Нагадаємо, українцям у США дали рекомендації у зв'язку з наближенням урагану "Ельза".

Зазначимо, тропічний шторм "Ельза" 5 липня дістався до Куби. Він приніс сильний вітер, безперервну зливу і хвилі більше метра в східну частину країни.

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