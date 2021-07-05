Тропічний шторм "Ельза" вже дістався до Куби: вітер, злива і хвилі більше метра

Тропічний шторм " Ельза" вже дістався до Куби. Він приніс сильний вітер, безперервну зливу і хвилі більше метра в східну частину країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що уздовж південного узбережжя Карибського острова від сильного вітру ломляться пальми, а злива не припиняється ні на хвилину.

Також зазначається, що на вулицях зовсім немає людей. Понад 100 000 людей були евакуйовані на потенційному шляху урагану. Більшість жителів ховаються в будинках родичів і друзів, але тисячі також були евакуйовані в урядові притулки.

"Сильний вітер і хвилі в метр і більше. Тут нікого немає. Всі знаходяться в своїх будинках або притулках, оскільки ми очікуємо, що ситуація погіршиться", - повідомив виданню Вільфредо Муньос Лопес, який здає кімнати туристам на Кабо-Крус.

Місцеві синоптики попереджають про сильні дощі протягом декількох днів. Найсильніші з них очікуються в центральній і західній Кубі.

"Шторм принесе на Кубу від 5 до 10 дюймів (від 13 до 25 см) дощу, а в деяких місцях випаде до 15 дюймів (38 см)", - йдеться в повідомленні.

Така кількість опадів може призвести до значних повеней та зсувів.

Також прогнозується, що південне узбережжя Куби отримає штормовий нагін висотою до 5 футів (1,5 м).

Після Куби наступною метою "Ельзи" стане Флоридська протока. Шторм розпочнеться в понеділок і пройде близько Флорида-Кіс рано вранці у вівторок.