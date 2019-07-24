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У Сімферополі розграбували майно собору ПЦУ,- архієпископ Климент

Новини » Суспільство    24.07.2019 - 21:50
У Сімферополі розграбували майно собору ПЦУ,- архієпископ Климент
Фото: кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира і Ольги (wikimapia. org)

Архієпископ Климент пов'язує розграбування собору зі своєю поїздкою в США

Майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі після рішення суду про передачу у користування російського Мінмайна Криму розграбували і зруйнували. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії". 

За словами архієпископа Климента, російське Міністерство майнових і земельних відносин Криму почало внутрішній ремонт приміщень собору.

"Ситуація дуже критична. Все відбувалося, коли я не був в Криму. Згідно з рішенням суду, в 2017 році, було вилучено 110 квадратних метрів площі першого поверху. Вона була опечатана і перебувала під замком. Але разом з тим було описано і зберігалося церковне майно: крісла, ікони, меблі, килими, посуд, столи, столові прибори. Зараз це все розграбовано і зруйновано. Частину речей я побачив на вулиці на звалищі. Де поділися інші речі - я не знаю", - повідомив священнослужитель.

Більш того, архієпископ Климент пов'язує розграбування собору зі своєю поїздкою в США.

"Вони почали погром саме тоді, коли я був на конференції з релігійної свободи. Це Росія показує всьому світу, що для неї (означає) світове співтовариство і релігійна свобода", - вважає священнослужитель.

У Сімферополі розграбували майно собору ПЦУ,- архієпископ КлиментФото: собор у Сімферополі після грабіжу (ru.krymr.com)

Нагадаємо, Київська патріархія УПЦ КП просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити Київській міській раді та КМДА передавати будинки Михайлівського золотоверхого монастиря та Церкви Успіння Богородиці Пирогощої.

Відзначимо, 20 червня собор УПЦ Київського патріархату, який відбувався у Володимирському соборі, скасував рішення архієрейського собору від 15 грудня 2018 року про саморозпуск. Зараз Філарет намагається відновити діяльність УПЦ КП.

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