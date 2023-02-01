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УПЦ МП подчиняется Русской православной церкви, - религиоведческая экспертиза

Фото: УПЦ МП подчиняется Русской православной церкви (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Религиоведческая экспертиза устава Украинской православной церкви Московского патриархата показала наличие церковно-канонической связи с Русской православной церковью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственной службы по этнополитике и свободе совести.

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести в двухмесячный срок обеспечила проведение религиоведческой экспертизы устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом (Русской православной церковью).

Для выполнения этой задачи была создана экспертная группа, в состав которой вошли пятеро профессоров, докторов наук и один кандидат наук - специалисты в области религии, истории церкви, свободы совести, государственно-конфессиональных отношений, богословия, имеющие профессиональные научные публикации по истории, социологии, философии, религии вообще и в области исследования Восточного православия в частности.

Основные выводы экспертной группы:

  • Принятие новой редакции Устава об управлении УПЦ (от 27.05.2022) и постановления Собора УПЦ не привели к разрыву церковно-канонической связи Украинской православной церкви с Русской православной церковью. Статус УПЦ как структурного подразделения РПЦ, обладающего определенными правами самостоятельности, но не образующего автокефальную Церковь, остается неизменным.
  • УПЦ в отношении РПЦ имеет церковно-каноническую связь части с целым. Отношения УПЦ МП с РПЦ не являются отношениями одной самостоятельной (автокефальной) церкви с другой самостоятельной автокефальной церковью.
  • Нынешняя деятельность или бездействие высших органов церковной власти и управления УПЦ свидетельствует о том, что УПЦ продолжает находиться в отношении РПЦ в отношениях подчинения. Она не действует как самостоятельная (автокефальная) Церковь и не провозглашает собственную самостоятельность (автокефалию). Никаких документов или действий, свидетельствующих о трансформации УПЦ в самостоятельную в отношении РПЦ религиозную организацию, членами экспертной группы не обнаружено.

Отметим, что недавно Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде проект закона "О внесении изменений в некоторые законы о деятельности в Украине религиозных организаций".

Законопроект предусматривает внесение изменений в законы, которые делают невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр управления которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины.

Поскольку по результатам религиоведческой экспертизы УПЦ МП подчиняется Русской православной церкви, она подпадает под действие этого закона, когда он будет принят.

Напомним, 1 декабря 2022 года состоялось заседание СНБО Украины, на котором рассматривались многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с Россией. Правительство должно подготовить законопроект, который исключит возможность деятельности таких религиозных организаций в стране.

19 января 2023 Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде проект закона "О внесении изменений в некоторые законы о деятельности в Украине религиозных организаций".

Также ранее мы писали, что Совет национальной безопасности Украины ввел санкции против 22 религиозных деятелей, имеющих паспорт РФ.

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