УПЦ МП до сих пор в Лавре и блокирует работу комиссии: что известно на этот момент

Обновлено 11:20. Митрополит Павел вышел к журналистам и заявил, что вопреки окончанию договора аренды, УПЦ МП не покинет Лавру.

Он утверждает, что комиссия Минкульта не будет допущена на территорию, а также усомнился в деятельности СНБО, мол, "сегодня он есть, а завтра нет" (так он ответил секретарю Совета национальной безопасности Алексею Данилову, который заявил, что "выносить за ноги с Лавры никого не будут", поскольку "они сами потихоньку выйдут").

Фото: Митрополит Павел вышел к журналистам (Виталий Носач, РБК-Украина)

Обновлено 11:03. В Лавру не пустили комиссию Минкульта

Все это сопровождается ссорами со стороны прихожан.

Сегодня комиссия Минкульта должна проверить два здания, но им в ответ заявили, что будут препятствовать, а в дальнейшем - обратятся к правоохранителям.

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Обновлено 10:52. Священники и верующие встали перед входом в храм, блокируя туда вход

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Так, сегодня священники Московского патриархата вопреки необходимости выселения решили и дальше проводить свою "деятельность", они утром уже успели провести богослужение.

Отметим, что с 10:00 утра на территории заповедника должна была начаться работа комиссии Минкульта, которая начала бы процесс передачи имущества Лавры государству.

Фото: УПЦ МП до сих пор находится в Лавре и блокирует работу комиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)

Однако верующие Московского патриархата во главе с митрополитом УПЦ МП Павлом решили блокировать работу комиссии. Они заблокировали вход в один из корпусов Лавры.

Не обошлось и без резких заявлений митрополита Павла, он заявил, что членов комиссии не пустят на территорию заповедника, пока якобы не будет так называемое "решение суда".

Напомним, что до 29 марта Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата должна была покинуть Киево-Печерскую Лавру.

Поскольку национальный заповедник расторг договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Поэтому представители московского патриархата должны были покинуть монастырь и все здания.

Добавим, еще вчера сотни верующих собирались на якобы "последнее богослужение" УПЦ МП в Лавре, где устроили митинг против выселения наместников.

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