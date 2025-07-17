УПЦ МП дали дедлайн: какие сроки на разрыв связей с Россией

"По результатам проведенного исследования о наличии признаков аффилированности Киевской митрополии Украинской православной церкви с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на территории Украины, Киевской митрополии УПЦ вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях", - говорится в документе.

Отмечается, что в соответствии с законодательством, УПЦ МП обязана устранить выявленные нарушения до 18 августа 2025 года

По итогам проведенного исследования установлено, что Киевская митрополия УПЦ МП имеет признаки аффилированности с Русской православной церковью, несмотря на попытки дистанцироваться от Московского патриархата.

Для выполнения предписания государственного органа митрополит УПЦ МП Онуфрий должен предоставить решение высших церковных институтов о выходе УПЦ из состава РПЦ и признании недействительными для УПЦ всех положений устава РПЦ.

Также документ обязывает отозвать представителей УПЦ - священников, монахов и монахинь - из всех руководящих и канонических органов РПЦ, в частности синода, архиерейского и поместного соборов, синодальных отделов и других структур.

В предписании говорится и о необходимости признания недействительными решений РПЦ по аннексии епархий УПЦ и назначении руководителей епархиальных управлений. Кроме того, митрополит Онуфрий обязан публично - устно или письменно - заявить о несогласии с участием в управленческих органах РПЦ и подать заявление о прекращении соответствующих полномочий и связей с РПЦ.