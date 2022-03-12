Управління держохорони закликало українців передавати координати військ РФ

Вітчизняна влада вкотре нагадала про необхідність максимального внеску кожного громадянина в загальну перемогу над ворогом у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профіль УДО у Facebook .

Управління держохорони нагадало, що сповільнення просування ворожих військ – ще не перемога. Натомість "важка робота" українців триває.

"Південь, північ та схід! Українські захисники потребують вашої допомоги. Збирайте та передавайте інформацію про місця зупинки, розташування та ночівлі підрозділів росіян, маршрути їхніх колон забезпечення, фіксуйте координати та надсилайте на https://t.me/stop_russian_war_bot", – йдеться в заяві.

УДО також додало, що особливе значення має інформація про переміщення російських систем ППО, засобів радіоелектронної боротьби, бронетехніки, авіації та колон з паливом. Разом із тим, українців попросили утриматися від зйомок техніки ворога, коли існує небезпека для їхнього життя.