RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УПЛ нашла два варианта замены "Днепра-1" в чемпионате

Фото: "Минай" получил шанс вернуться в Премьер-лигу (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига удовлетворила просьбу "Днепра-1" о снятии с соревнований. В то же время клубы направили Украинской ассоциации футбола варианты заполнения вакантного места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

В пятницу состоялось очередное общее собрание участников элитного дивизиона. Представители клубов поддержали заявление "Днепра-1" о снятии соревнований.

Далее участники УПЛ рассмотрели варианты замены "спортклубовцев". В рейтинговом голосовании наибольшую поддержку получила идея отдать вакантное место 15-й команде прошлого сезона – закарпатскому "Минаю". Вторым вариантом стало проведение переходного турнира с участием четырех команд.

В случае проведения мини-соревнований конкуренцию "Минаю" составят харьковский "Металлист 1925", киевский "Левый берег" и каменец-подольский "Эпицентр". Команды могут сыграть однокруговой турнир, победитель которого будет выступать в Премьер-лиге в сезоне 2024/25. Окончательное решение о вакантном месте примет исполком Украинской ассоциации футбола.

Тяжелое лето "Днепра-1"

Из-за финансовых проблем четвертая команда УПЛ в межсезонье начала продавать лидеров. В частности, клуб покинули перешедшие в киевское "Динамо" хавбеки Пихаленок и Рубчинский.

В общей сложности "Днепр-1" продал футболистов ориентировочно на 7 млн евро. Больше всего "спортклубовцы" заработали на переезде упомянутого Пихаленка в Киев (2,5 млн). Впрочем, трансферы "на выход" не решили финансовые проблемы клуба

Клуб сначала расформировал женскую и юношескую команды, а затем съехал с тренировочной базы в Приднепровске. В новом сезоне "спортклубовцы" должны были стартовать 25 июля матчем квалификации Лиги конференций против венгерской "Академии Пушкаша".

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат УкраиныДнепр-1УПЛ