Финал Тур де Франс, Формула-1 за Тисой и развязка "электрокузена": анонс выходных в спорте

London Athletics Meet

20 июля, 16:00, Лондон, "Лондон Стэдиум", трансляция на app.setantasports.com

Бриллиантовая лига приехала на Альбион на последний этап перед Олимпийскими играми. Интересные старты будут в женском беге на 400 м с барьерами, где чемпионка мира Ноа Лайлс сразится с рекордсменкой Европы Фемке Бол. А вот на той же дистанции без преград у мужчин вернется олимпийский чемпион-2012 Кирани Джеймс, чтобы оппонировать европейскому рекордсмену Мэттью Хадсону-Смиту. Будет интересно, хоть и без лучших украинских спортсменов в этот раз.

"Брюгге" – "Сент-Жиллуаз"

20 июля, 21:00, Брюгге, "Ян Брейдель", телетрансляция на Setanta Sports+

Врата в новый европейский футбольный сезон откроют в Брюгге. Чемпион сойдется с обладателем Кубка Бельгии в битве за первый национальный трофей очередной кампании. "Сент-Жиллуаз" вернулся из почти столетнего небытия несколько лет назад. "Юнионисты" дважды стали вице-чемпионами и взяли кубок, а теперь хотят сделать следующий шаг. Впрочем, "Брюгге" Ники Хайена будет иметь свой интерес. "Черно-синие" стремятся подтвердить статус бельгийского доминатора и в сезоне 2024/25.

Монако – Ницца

21 июля, 15:15, Монако, "Пор Эркюль", телетрансляция на Eurosport

В этом году финальный этап легендарной многодневки обойдет Париж. Французская столица готовится принимать Олимпийские игры, так что шоссейный гранд-тур будет короновать чемпиона на берегу Средиземного моря. Элитные велогонщики получат возможность насладиться роскошными видами Лазурного берега. Индивидуальная гонка с раздельным стартом будет короткой – всего 33,7 км. Главный же претендент пить игристое на финальных метрах стал словенец Тадей Погачар.

Гран-при Венгрии

21 июля, 16:00, Будапешт, "Хунгароринг", телетрансляция на Setanta Sports

Вторая часть сезона Формулы-1 начнется в Будапеште. Первые 12 гран-при выиграли 6 гонщиков. Казалось бы, интрига достигла невиданных высот. Но действующий чемпион Макс Ферстаппен за рулем "Ред Булла" победил на семи этапах, а пятерка мнимых конкурентов – на пяти. Однако "Макларен" и "Мерседес" действительно подтянулись к лидеру. Выход же семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из летаргического сна на Гран-при Британии придал нынешнему сезону особый шарм.

eПри Лондона

21 июля, 19:00, Лондон, ExCeL London , телетрансляция на Eurosport 2

Зато к развязке подошел сезон "электрической" формулы. Перед последним этапом в выставочном центре Лондона круг претендентов на титул сузился до трех. Конкуренцию пилотам "Ягуара" Нику Кэссиди и Митчу Эвансу составит гонщик "Порше" Паскаль Верляйн. Правда, на предыдущем eПри эта тройка выступила посредственно. Зато Антониу Феликс да Кошта ("Порше") выиграл обе гонки в Портленде и будет стремиться повторить успех на Альбионе, чтобы чудом стать чемпионом.