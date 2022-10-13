ua ru
Чт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

УПЛ сменила локацию одного и отменила другой матч чемпионата Украины: в чем причина

Новина українською →
Киевская область, Четверг 13 октября 2022 14:31
УПЛ сменила локацию одного и отменила другой матч чемпионата Украины: в чем причина Фото: "Металлист 1925" и "Львов" сыграют в Киевской области (metalist1925.com)
Автор: Антон Федорцив

В рамках 7-го тура отечественной Премьер-лиги харьковский "Металлист 1925" не сможет принять "Львов" в Киеве из-за угрозы новых ракетных обстрелов столицы Россией.

Об этом рассказал исполнительный директор организации Евгений Дикий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fanday.

Новые изменения в расписании поединков УПЛ повлекла за собой война. Один из матчей ближайшего тура первенства сменил место проведения, а другой – перенесли.

"Матч "Заря" – "Колос" перенесен на неопределенный срок. "Металлист 1925" примет "Львов" в Ковалевке, а не на НСК "Олимпийский". Также изменено время начала матча. Он начнется в 13:00, а не в 17, как планировалось ранее. В настоящее время в Киеве есть запрет на проведение матчей", – объяснил Дикий.

Харьковчане и львовяне сыграют свой поединок 15 октября. Параллельно "Металлист" в Ужгороде примет "Ворсклу" из Полтавы. Еще два матча тура запланированы на 16 октября, в том числе и Классическое дерби "Шахтера" и "Динамо".

Ранее одесский "Черноморец" согласовал с криворожским "Кривбассом" изменение даты поединка 7-го тура отечественной Премьер-лиги из-за эскалации войны РФ против Украины. Скорее всего, матч сыграют в декабре.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Динамо" и "Ренна" на групповом этапе Лиги Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ Металлист Заря Чемпионат Украины
NEWS
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ
DAILY
Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны
Юлия Акимовакорреспондент Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны