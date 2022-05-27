УПЛ зарезервувала 2 місця в дивізіоні за клубами зруйнованих міст

У столичному Будинку футболу відбулися Загальні збори учасників УПЛ. Делегати ухвалили низку рішень щодо підготовки до сезону 2022/23. З'ясувалася доля "Десни" та "Маріуполя", які через зруйновану інфраструктуру та складну ситуацію в рідних містах припинили виступи.

"Було вирішено закріпити за цими командами місця в українській Прем'єр-лізі. Усі учасники зустрічі одноголосно підтримали цю ініціативу", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, клуби ліги обговорили варіанти проведення майбутнього сезону. УПЛ остаточно визначить формат, місця проведення і календар турніру після консультацій з органами влади та військовими адміністраціями.

Сезон 2021/22 у Прем'єр-лізі достроково завершили, зафіксувавши турнірну таблицю станом на 24 лютого. Першим у чемпіонаті фінішував донецький "Шахтар", далі йдуть київське "Динамо" та СК "Дніпро-1".