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УПЛ: "Ворскла" вырвала победу у "Черноморца" в Закарпатье

Фото: "Ворскла" оказалась сильнее "моряков" (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Непростой победой полтавской "Ворсклы" над одесским "Черноморцем" завершился матч 6-го тура отечественной Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 6-й тур

"Ворскла" – "Черноморец" – 2:1

Голы: Чеснаков, 49, Сефери, 88 – Бобко, 53

Единственный в субботней программе тура матч оба коллектива начали осторожно. На поле было много борьбы и минимум опасных моментов. Первый действительно голевой случай возник на 20-й минуте – Кузык нанес мощный удар из центральной зоны, но кипер "Ворсклы" Ризнык перевел мяч на угловой из-под перекладины.

Полтавчане ответили через семь минут. Бацула на правом фланге принял мяч после стандарта и подал в район вратарского, где Сефери расстрелял ворота. Правда, судейская бригада зафиксировала у македонца офсайд.

Новая вспышка активности от обеих команд произошла на старте второй половины. Да еще и голевая. На 49-й минуте Кравчук подал угловой, а Чеснаков на ближней стойке опередил кипера "моряков" Варакуту и ​​головой отправил мяч в сетку.

"Черноморец" довольно быстро забил в ответ. На 53-й во время стандарта возникла паника в штрафной площадке "Ворсклы", завершившейся подбором Бобко, и тот с близкого расстояния протолкнул мяч за спину Ризныка.

Далее победить могли обе команды. В частности, одессит Кравченко опасно пробил со штрафного – мяч просвистел над девяткой. Еще две возможности упустили полтавчане на 83-й минуте, когда Олийнык из пределов штрафной пробил в защитника, а Козыренко на добивании не переиграл Варакуту.

И все же "Ворскла" вырвала 3 очка. На 88-й Сефери принял фланговый прострел в пределах штрафной, подработал мяч и с рикошетом от Джеймса по непредсказуемой для кипера траектории отправил мяч в дальний угол ворот!

Благодаря этой победе "Ворскла" по крайней мере временно поднялась на 9-е место. В активе полтавчан теперь 9 очков. В свою очередь "Черноморец" остался в зоне вылета, набрав 2 пункта.

К слову, украинская Премьер-лига определилась с датой Классического дерби между "Шахтером" и киевским "Динамо".

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