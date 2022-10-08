УПЛ: "Ворскла" вырвала победу у "Черноморца" в Закарпатье
Непростой победой полтавской "Ворсклы" над одесским "Черноморцем" завершился матч 6-го тура отечественной Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 6-й тур
"Ворскла" – "Черноморец" – 2:1
Голы: Чеснаков, 49, Сефери, 88 – Бобко, 53
Единственный в субботней программе тура матч оба коллектива начали осторожно. На поле было много борьбы и минимум опасных моментов. Первый действительно голевой случай возник на 20-й минуте – Кузык нанес мощный удар из центральной зоны, но кипер "Ворсклы" Ризнык перевел мяч на угловой из-под перекладины.
Полтавчане ответили через семь минут. Бацула на правом фланге принял мяч после стандарта и подал в район вратарского, где Сефери расстрелял ворота. Правда, судейская бригада зафиксировала у македонца офсайд.
Новая вспышка активности от обеих команд произошла на старте второй половины. Да еще и голевая. На 49-й минуте Кравчук подал угловой, а Чеснаков на ближней стойке опередил кипера "моряков" Варакуту и головой отправил мяч в сетку.
"Черноморец" довольно быстро забил в ответ. На 53-й во время стандарта возникла паника в штрафной площадке "Ворсклы", завершившейся подбором Бобко, и тот с близкого расстояния протолкнул мяч за спину Ризныка.
Далее победить могли обе команды. В частности, одессит Кравченко опасно пробил со штрафного – мяч просвистел над девяткой. Еще две возможности упустили полтавчане на 83-й минуте, когда Олийнык из пределов штрафной пробил в защитника, а Козыренко на добивании не переиграл Варакуту.
И все же "Ворскла" вырвала 3 очка. На 88-й Сефери принял фланговый прострел в пределах штрафной, подработал мяч и с рикошетом от Джеймса по непредсказуемой для кипера траектории отправил мяч в дальний угол ворот!
Благодаря этой победе "Ворскла" по крайней мере временно поднялась на 9-е место. В активе полтавчан теперь 9 очков. В свою очередь "Черноморец" остался в зоне вылета, набрав 2 пункта.
К слову, украинская Премьер-лига определилась с датой Классического дерби между "Шахтером" и киевским "Динамо".
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