УПЛ: "Ворскла" вирвала перемогу в "Чорноморця" на Закарпатті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 6-й тур

"Ворскла" – "Чорноморець" – 2:1

Голи: Чеснаков, 49, Сефері, 88 – Бобко, 53

Вилучення: Кравченко, 90+5 (Ч, друга жовта картка)

Єдиний у суботній програмі туру матч обидва колективи розпочали обережно. На полі було багато боротьби та мінімум небезпечних моментів. Перша справді гольова нагода виникла на 20-й хвилині – Кузик завдав потужного удару з центральної зони, але кіпер "Ворскли" Різник перевів м'яч на кутовий з-під поперечини.

Полтавці відповіли за сім хвилин. Бацула на правому фланзі прийняв м'яч після стандарту й подав у район воротарського, де Сефері розстріляв ворота. Щоправда, суддівська бригада зафіксувала в македонця офсайд.

Новий спалах активності від обох команд стався на старті другої половини. Та ще й гольовий. На 49-й хвилині Кравчук подав кутовий, а Чеснаков на ближній стійці випередив кіпера "моряків" Варакуту та головою відправив м'яч у сітку.

"Чорноморець" доволі швидко забив у відповідь. На 53-й під час стандарту виникла паніка в штрафному майданчику "Ворскли", що завершилася підбиранням Бобка, і той з близької відстані таки проштовхнув м'яч за спину Різника.

Далі перемогти могли обидвы команди. Зокрема, одесит Кравченко небезпечно пробив зі штрафного – м'яч просвистів над дев'яткою. Ще дві нагоди змарнували полтавці на 83-й хвилині, коли Олійник із меж карної зони пробив в оборонця, а Козиренко на добиванні не переграв Варакуту.

Та все ж "Ворскла" вирвала 3 очки. На 88-й Сефері прийняв фланговий простріл у межах штрафного, підробив м'яч і з рикошетом від Джеймса за непередбачуваною для кіпера траєкторією відправив м'яч у дальній кут воріт!

Завдяки цій перемозі "Ворскла" принаймні тимчасово піднялася на 9-те місце. В активі полтавців тепер 9 очок. Натомість "Чорноморець" залишився у зоні вильоту, набравши 2 пункти.