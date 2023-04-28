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УПЛ: "Верес" одержал волевую победу над "Львовом"

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Ровно, Пятница 28 апреля 2023 15:13
УПЛ: "Верес" одержал волевую победу над "Львовом" Фото: Ровенчане дожали "горожан" на родной арене (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Непростой победой над "Львовом" завершился для ровенского "Вереса" матч 23-го тура отечественной Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 23-й тур

"Верес" – "Львов" – 3:2

Голы: Кучеров, 13, Близниченко, 18, Шестаков, 49 – Свржняк, 4, 45+1

Гости повели в счете уже на 4-й минуте. Едва оказавшись в штрафной "Вереса", львовяне сразу же реализовали момент. Это хорват Свржняк воспользовался пасом Мышенко и хладнокровно отправил мяч за линию.

Впрочем, еще до середины первого тайма ровенчане были впереди. Сначала Кучеров решился на дальний удар под перекладину и застал врасплох вратаря "Львова". А вскоре он же стал ассистентом – отдал на Близниченко, и тот пробил мимо Юрчука.

Однако на перерыв команды ушли при равном счете. Неутомимый Свржняк сумел оформить дубль. Балканец в центре штрафной получил роскошную передачу Беляева и обыграл Ющишина в ближнем бою – 2:2!

Вторая половина оказалась менее насыщенной событиями. Хотя старт был обнадеживающим. Уже через несколько минут после возвращения на поле "Верес" снова вышел вперед. Гол пришел с левого фланга, а после отскока Шестаков головой переправил мяч в ворота.

"Горожане" создали несколько полувозможностей, чтобы сравнять счет. Однако Беляев в одном из эпизодов пробил рядом со стойкой. В свою очередь нападающий Эсеола минимум из трех попыток ни разу не сумел акцентированно пробить головой...

В конце концов, "Верес" одержал первую домашнюю победу в сезоне, прервал серию из 11-ти (!) матчей без побед и покинул зону переходных матчей УПЛ. Теперь ровенчане набрали 24 очка и занимают 11-е место. "Львов" – безнадежный аутсайдер (13 пунктов).

К слову, накануне Setanta Sports анонсировала прекращение сотрудничества с УПЛ после сезона 2022/23.

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