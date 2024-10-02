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Главный тренер середняка УПЛ получил приз тура: он остановил "Шахтер"

Киев, Среда 02 октября 2024 13:54
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Главный тренер середняка УПЛ получил приз тура: он остановил "Шахтер" Фото: Олег Шандрук с подопечными отобрал очки у "горняков" (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

По итогам 8-го тура Премьер-лига отдала награды лучшим игроку и тренеру представителям житомирского "Полесья" и ровенского "Вереса" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Вингер "полесских волков" Алексей Гуцуляк – футболист отчетного тура чемпионата Украины. Он приложился к уверенной победе над львовскими "Карпатами" (3:1) на выезде.

Гуцуляк записал в свой актив результативную передачу и гол. В середине первой половины он точным навесом нашел голову Крушинского. Перед перерывом тандем житомирян обменялся ролями – Гуцуляк на дальней штанге замкнул передачу Крушинского.

Зато наставник "Вереса" Олег Шандрук – лучший тренер 8-го тура. 41-летний специалист привел подопечных к положительному результату против действующего чемпиона. Донецкий "Шахтер" повел в счете после реализованного Судаковым пенальти, но Клец под занавес поединка точным выстрелом с линии штрафного вырвал ничью для "Вереса" (1:1).

В символическую сборную попал еще один представитель ровенчан – вратарь Андрей Кожухарь. Далее в схеме 4-5-1 расположились защитники Мирошниченко ("Карпаты"), Джордан ("Заря"), Михавко ("Динамо"), Мартынюк ("Александрия"), полузащитники Гуцуляк, Крушинский (оба – "Полесье"), Бражко ("Динамо"), Клец ("Верес"), Назаренко ("Полесье") и форвард Филиппов ("Александрия").

Главный тренер середняка УПЛ получил приз тура: он остановил &quot;Шахтер&quot;

К слову, ранее Ребров не вызвал Ярмоленко на матчи Лиги наций.

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