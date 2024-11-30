УПЛ: "Верес" неожиданно переиграл ЛНЗ и поднялся в топ-8 соревнований

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 15-й тур

ЛНЗ – "Верес" – 1:2

Голы: Яшари, 28 – Луан, 38 (пенальти), 76

В первые минуты команды сосредоточились на позиционной борьбе. Дуэли за мяч и столкновения происходили фактически на каждом клочке поля. Опасных моментов пришлось подождать до середины тайма.

На остроту от хозяев – Эйнел пробил в голкипера после сольного прохода – ровенчане ответили двумя упущенными возможностями. Выстрел Луана из пределов штрафной на угловой перевел Кучеренко. Степанюк же в суматохе после стандарта не смог протолкнуть мяч за линию.

На 28-й минуте ЛНЗ повел в счете. Это Яшари подхватил мяч после ошибки защитника и обыграл голкипера в ближнем бою. Однако, "Верес" быстро пришел в себя. Сначала Куция низовым ударом из-за пределов штрафной попал в штангу, а в следующем эпизоде Путря сбил Дахновского – одиннадцатиметровый реализовал Луан.

Второй тайм команды снова начали осторожно. В конце концов, на обострение пошли подопечные Олега Шандрука. Сначала ровенчанин Каплиенко с отскока пробил рядом со штангой, а вскоре Степанюк не переиграл Кучеренко после ошибки вратаря. На 76-й минуте Луан перехватил опрометчивый пас Ноникашвили, ушел в сторону от вратаря и отправил мяч в пустые ворота – 1:2 в итоге.

Выездная победа позволила "Вересу" подняться на 7-е место в турнирной таблице УПЛ (19 очков). В активе ЛНЗ осталось 18 пунктов. "Семенники" потерпели третье поражение подряд в чемпионате Украины и опустились на 8-ю строчку.