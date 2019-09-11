УПЛ затвердила час проведення перенесеного матчу "Маріуполь" - "Динамо"

Дирецкия Украинской Прем'єр-ліги (УПЛ) затвердила час проведення перенесеного матчу 4 туру між "Маріуполем" і "Динамо". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Зустріч відбудеться у середу 25 вересня, початок - 17:00. В УПЛ також зазначили, що врахували побажання клубів та каналу-транслятора.

Матч був перенесений через участь "Маріуполя" і "Динамо" в кваліфікації єврокубкових змагань, в яких обидва клуби виступили невдало.

Після вильоту з Ліги чемпіонів від бельгійського "Брюгге" (0:1, 3:3) з поста головного тренера "Динамо" був звільнений Олександр Хацкевич. Новим наставником "біло-синіх" став колишній спортивний директор клубу Олексій Михайличенко.

Розгромну поразку "Мариуполя" від АЗ Алкмаар (0:4) в матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи стало рекордним для азовців.