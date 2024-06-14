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УПЛ раздала призы сезона: "Шахтер" и здесь опередил "Динамо"

Фото: Георгий Судаков получил признание соперников (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Клубы-участники украинской Премьер-лиги выбрали из себя лучших по итогам сезона 2023/24 в пяти номинациях. В двух самых престижных победил донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

УПЛ назвала лучших арбитра, вратаря, тренера, молодого игрока и футболиста в прошлом сезоне. Лауреатов определили по итогам анкетирования клубов лиги.

"Шахтер" выиграл номинации лучшего тренера и лучшего футболиста. Призы достались Марино Пушичу и Георгию Судакову, приложившимся к завоеванию чемпионского титула "горняками". Награда же лучшему молодому исполнителю досталась вингеру львовского "Движения" Илье Кваснице.

Тем временем лучшим вратарем турнира стал Георгий Бущан. Голкипер киевского "Динамо" опередил в голосовании коллег из "Шахтера" и "Колоса" из Ковалевки - Дмитрия Резника и Кирилла Фесюна. Оба в следующем сезоне будут защищать цвета "горняков". Лучшим арбитром стал киевлянин Николай Балакин.

 

 

Фото: Лауреаты сезона 2023/24 УПЛ (facebook.com/upl.ua.official)

 

Ранее ЛНЗ назначил экс-тренера "Шахтера" главным тренером. Олега Дулуба в должности сменил Андрес Карраско. Испанец работал с командой U-19 "горняков" в сезоне 2018/19.

К слову, ранее вспомнили топ-5 переездов в "Динамо" футболистов из Донбасса на фоне трансфера Пихаленка.

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