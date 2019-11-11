УПЛ закликала розслідувати інцидент на матчі "Шахтар" - "Динамо"

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) опублікувала заяву, в якій суворо засудила будь-які прояви расизму на стадіонах і закликала розслідувати інцидент на матчі "Шахтар" - "Динамо" (1:0) як пріоритетний. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Напередодні центральний поєдинок 14 туру чемпіонату України був призупинений через расистські кричалки від сектора фанатів киян в сторону гравців "гірників".

"Цей випадок показує, що ми маємо зміцнити діалог із клубами, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому. УПЛ вірить, що компетентний дисциплінарний орган буде розслідувати цю справу як пріоритетну та притягне до відповідальності всіх залучених осіб відповідно до чинного законодавства та правил", - йдеться в повідомленні.

Після гри обидва клуби виступили із заявами, в яких виступили проти расової дискримінації.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) пропонує ввести довічну заборону для фанатів на відвідування матчів за прояви расизму.