"Верес" разбил "Металлург" и сохранил прописку в УПЛ

Уверенной победой "Вереса" из Ровно завершился ответный матч плей-офф за место в украинской Премьер-лиге на новый сезон против запорожского "Металлурга".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, переходные матчи

"Верес" – "Металлург" – 6:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Крапивный, 16 (автогол), Балан, 23, 66, Гагун, 28, Пасич, 82, Гайдучик, 89 – Могильный, 90+2

Удаление: Сокол, 35 (М, прямая красная карточка)

Команда Юрия Вирта фактически решила судьбу противостояния в стартовые полчаса. Открыли счет ровенчане на 16-й минуте благодаря автоголу. С левого фланга пошел навес на Шестакова, но Крапивный опередил оппонента и отправил мяч в свои ворота.

Впоследствии "Вересу" удалась ударная пятиминутка. Сначала хозяева воспользовались стандартом – Кучеров подал на дальнюю штангу со штрафного, а Балан головой направил сферу в сетку. А дальше Гагун подключился к атаке и выстрелом с линии штрафной попал в угол.

Совсем плохи делами "Металлурга" стали на 35-й минуте. Это запорожец Сокол грубо въехал в Пасича на своей половине и нарвался на удаление. Не помог и VAR – арбитр просмотрел повтор и вместо второго "горчичника" показал защитнику прямую красную.

Добил гостей "Верес" после перерыва. Пасич выполнил навес с левого фланга, а Балан в касание замкнул дальнюю штангу. Оборона гостей оказалась в ролях статистов. А потом ассистент превратился в голеадора – Пасич получил мяч на фланге, оставил в дураках защитника и уложил в дальний угол. В финальные минуты команды обменялись голами – на мяч Гайдучика гости ответили взятием ворот Могильного.

Итак, ровенчане сохранили место в высшем дивизионе чемпионата Украины на сезон 2023/24. "Металлург" же продолжит выступления в Первой лиге. Последний участник следующего розыгрыша Премьер-лиги определится во втором матче черкасского ЛНЗ и "Ингульца" из Петрового.