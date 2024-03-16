"Рух" с четырьмя голами за тайм разгромил "Металлист 1925" в УПЛ
Львовский "Рух" одержал уверенную победу над харьковским "Металлистом 1925" в 21-м туре украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 21-й тур
"Металлист 1925" – "Рух" – 1:4
Голы: Имереков, 84 – Плюман, 18 (пенальти), 36, Квасница, 20, Пидгурский, 34
Удаление: Роман, 50 (Р, прямая красная карточка)
В дебюте соперники обменялись опасными возможностями. Львовянин Сыч после прорыва Плюмана попал в штангу. В свою очередь харьковчанин Гармаш с нескольких метров не попал в ворота после передачи Имерекова головой.
А перед экватором первой половины "Рух" нанес двойной удар. Сначала Плюман уверенно реализовал одиннадцатиметровый после фола Фарины. Далее Пастух классной передачей нашел Квасницу в чужой штрафной, и тот отправил мяч мимо Проценко.
"Металлист 1925" попытался перехватить инициативу, но до опасности дело довести не сумел. Зато пропустил еще дважды до перерыва. На 34-й минуте Пидгурский протянул мяч из центра поля и уложил прямо в угол. А несколько минут спустя Плюман оформил дубль, замкнув на дальней штанге навес Сыча.
Кто знает, возможно, избиение хозяев продолжилось бы и после перерыва. Но на 50-й минуте защитник "Руха" Роман пошел на бессмысленный фол против голкипера харьковчан Проценко, нанес тому травму и после вмешательства VAR был удален. В меньшинстве львовяне сбавили темп.
Однако особых дивидендов "Металлисту 1925" численное преимущество не принесло. Команды Виктора Скрипника хватило на несколько моментов. Ари Моура пробил мимо девятки, выстрел Борячука парировал кипер, а гол Русина отменили из-за офсайда. Только на 84-й минуте харьковчане забили – Имереков хладнокровно разобрался в штрафной гостей и забил по правилам.
Больше команды не забивали. Благодаря победе "Рух" закрепился на 5-й строчке в турнирной таблице УПЛ (36 очков). Тем временем "Металлист 1925" остался на 13-й позиции (16 пунктов).
К слову, ранее основа "Зари" бойкотировала матч против "Динамо" из-за невыплаты премий.
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