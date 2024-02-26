УПЛ: "Оболонь" драматически не удержала победу над "Черноморцем"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 18-й тур

"Оболонь" – "Черноморец" – 1:1

Голы: Краснопир, 74 – Штогрин, 84

В первые полчаса "пивовары" упустили три возможности открыть счет. Сначала Слободян пробил мимо штанги из полукруга штрафной. Далее Краснопир со средней дистанции отправил мяч выше перекладины. А потом Прокопенко чудом не попал в дальний угол после ошибки кипера Варакуты.

"Моряки" и дальше выглядели на поле инертными. Хавбек "Оболони" Мединский до перерыва дважды хрестоматийно смещался с фланга в центр и пытался попасть под перекладину. В первом случае мяч срикошетил от защитника, во втором – Варакута перевел на угловой.

Во второй половине столичный коллектив снова выглядел более убедительно. Только мастерство вратаря "Черноморца" помешало забить Краснопиру головой после передачи Слободяна, а Суханову – после перехвата. Но на 74-й минуте не выручил и Варакута, когда Вишневский после прохода флангом отдал в центр штрафной, где Краснопир остановил мяч и точно пробил.

Тем не менее, удержать победу "пивоварам" было не суждено. Через десять минут после пропущенного мяча одесситы отыгрались благодаря стандарту. Это Штогрин головой замкнул навес Авагимяна от углового флажка на правом фланге – 1:1 в итоге.

"Черноморец" остался на 9-й строчке (23 очка). В свою очередь "Оболонь" идет на 14-й позиции (15 пунктов). В следующем туре обеим командам придется сыграть против грандов – "моряки" встретятся с киевским "Динамо", а "пивовары" будут противостоять "Днепру-1".