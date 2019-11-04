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УПЛ назвала найкращого тренера і гравця 13 туру чемпіонату

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Призи вчергове обійшли стороною "Шахтар" і "Динамо"

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) назвала кращого тренера і гравця 13 туру чемпіонату України. Про це повідомляється на сайті організації.

Найкращим наставником визнаний Вісенте Гомес. Його команда здолала ковалівський "Колос" (2:1), здобувши в УПЛ третю поспіль перемогу. Після чого "Олімпік" піднявся на 7 місце в турнірній таблиці.

У наступному турі команда Вісенте Гомеса зіграє вдома проти "Олександрії" в неділю, 10 листопада.

Також УПЛ назвала півзахисника "Олександрії" Кирила Ковальця кращим гравцем 13 туру. Його команда обіграла вдома "Маріуполь", а сам гравець відзначився голом і результативною передачею в тому матчі. Всього ж хавбек зіграв 9 ігор в чемпіонаті України нинішнього сезону і забив три голи.

"Олександрія" з 23 очками посідає п'яту позицію в УПЛ. Підопічні Шарана в наступному матчі, який відбудеться 7 листопада, зіграють проти "Сент-Етьєна" в рамках Ліги Європи.

Нагадаємо, за підсумками голосування найкращим футболістом вересня 2019 року став захисник "Зорі" Богдан Михайличенко. Найкращим тренером місяця був визнаний наставник "Десни" Олександр Рябоконь.

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