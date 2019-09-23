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УПЛ визнала гравця і тренера "Динамо" найкращими в 8 турі

Новини » Спорт    23.09.2019 - 13:23
УПЛ визнала гравця і тренера "Динамо" найкращими в 8 турі
Фото: "Динамо" вперше виграло в УПЛ під керівництвом Михайличенка (twitter.com/dynamokyiv)

Під керівництвом Михайличенко команда вперше виграла в чемпіонаті України

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) визначила кращого футболіста і тренера з усіх, які взяли участь в матчах 8 туру чемпіонату України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організації.

Кращим гравцем був визнаний легіонер "Динамо" Карлос Де Піна. У голосуванні уругваєць випередив своїх одноклубників - півзахисника Динамо Віктора Циганкова і захисника Артема Шабанова, а також воротаря "Маріуполя" Рустама Худжамова і хавбека "Шахтаря" Марлоса.

Звання кращого наставника дісталося тренеру "біло-синіх" Олексію Михайличенку. Спеціаліст отримав 4,6 бали з можливих 5.

Київська команда здобула першу перемогу в чемпіонаті України під його керівництвом після повернення, розгромивши в Полтаві "Ворсклу" (5:0).

"Динамо" після цієї перемоги набрало 11 очок і піднялася на 5 місце. У середу, 25 вересня, кияни проведуть перенесений матч 4 туру проти "Маріуполя".

Нагадаємо, "біло-сині" вперше виграли після повернення Олексія Михайличенка на посаду головного тренера команди, перемігши "Мальме" (1:0) в першому турі групового етапу Ліги Європи.

Україна втратила одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Перемога над "Динамо" принесла тренеру і гравцю "Десни" звання кращих у 7 турі УПЛ
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