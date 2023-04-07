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УПЛ назвала игрока и тренера месяца: кто забрал призы

Фото: Роман Григорчук обошел Игора Йовичевича (facebook.com/fc.chernomorets)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига объявила победителей голосования в номинациях лучшему тренеру и лучшему игроку конца февраля-марта в чемпионате Украины. Награды достались представителям одесского "Черноморца".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Полузащитник "моряков" Зиги Бадибанга – лучший футболист месяца. За него проголосовало 31,3% респондентов.

После зимней паузы конголезец с бельгийским паспортом провел 3 матча УПЛ. Во всех поединках он выходил в стартовом составе "Черноморца". В свой актив Бадибанга записал гол в выездной встрече с "Вересом" (3:1). В голосовании хавбек опередил нападающего "Зари" Герреро, полузащитника Судакова ("Шахтер") и форварда "Ворсклы" Сефери.

Тем временем приз лучшему тренеру достался наставнику одесситов Роману Григорчуку. Весной "моряки" под его руководством набрали 7 очков из девяти возможных. В частности, "Черноморец" обыграл "Верес" и "Ингулец". А матч с "Металлистом 1925" команда свела вничью.

В борьбе за приз Григорчук опередил коуча "Зари" ван Леувена, главного тренера "Ингульца" Ковальца и наставника "Шахтера" Йовичевича. Уже в начале апреля "моряки" расписали боевую ничью с командой последнего (2:2).

К слову, ранее разобрали инсайд об интересе сборной Украины к хорватскому тренеру Биличу.

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