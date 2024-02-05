УПЛ назвала дату возобновления сезона после зимней паузы

Зимняя пауза в элитном дивизионе чемпионата Украины завершится 23 февраля. В этот день на стадионе "Центральный" в Черкассах лидер первенства "Кривбасс" проэкзаменует дебютанта первенства – ЛНЗ (15:30).

Следующие четыре поединка состоятся в воскресенье, 25 февраля. В 13 часов прозвучит стартовый свисток поединка "Днепра-1" против закарпатского "Миная". В Ровно параллельно начнется противостояние "Вереса" и ковалевского "Колоса". В 15:30 "Металлист 1925" из Харькова встретится с киевским "Динамо". Закрывать программу дня будут во Львове, где "Рух" будет противостоять житомирскому "Полесью" (18:00).

На понедельник, 26 февраля, запланированы три матча. Луганская "Заря" примет "Ворсклу" из Полтавы в 13:00. В свою очередь столичная "Оболонь" начнет поединок против "Черноморца" из Одессы в 15:30. В 18 часов закроют тур "Александрия" и донецкий "Шахтер".

Список матчей 18-го тура Премьер-лиги: