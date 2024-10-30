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"Динамо" в овертайме с трудом дожало "Ворсклу" и пробилось в 1/4 финала Кубка Украины

Полтава, Среда 30 октября 2024 18:04
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"Динамо" в овертайме с трудом дожало "Ворсклу" и пробилось в 1/4 финала Кубка Украины Фото: Эдуардо Герреро оформил первый мяч в составе столичного гранда (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" одержало волевую победу над полтавской "Ворсклой" в рамках второго по рангу национального турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Кубок Украины, 1/8 финала

"Ворскла" – "Динамо" – 1:2 (дополнительное время)

Голы: Иеде, 26 – Герреро, 31 (пенальти), Ванат, 100

Соперники начали матч на встречных курсах. Уже на 4-й минуте Михайленко проверил бдительность Исенко дальним ударом. В ответ Ковталюк головой пробил в руки Нещерету из пределов штрафной, а затем Скляр со средней дистанции отправил мяч выше ворот.

В дальнейшем на некоторое время эпицентр событий сместился в центр поля. В такой ситуации исполнители обеих команд полагалис на дальние удары, но особой опасности они не представляли. А на 26-й минуте "Ворскла" неожиданно вышла вперед – Иеде бросил Корниенко в провым флангом, а тот вырезал на дальнюю штангу, где Иеде переиграл кипера.

Правда, лидерство полтавчан в счете было недолгим. Уже несколько минут спустя Скляр в собственной штрафной сбил Волошина – одиннадцатиметровый. К отметке подошел Герреро и уверенно пробил в левый нижний угол ворот "бело-зеленых".

Перед перерывом панамец мог вывести "Динамо" вперед, но после перспективного прострела Волошина пробил у Хрипчука. В свою очередь в начале второй половины Исенко потянул удар Брагару в дальний угол после врывания в штрафную с левого фланга. Иеде же издалека пробил далеко от створа.

Новая вспышка активности началась с 70-й минуты. Сначала Герреро подхватил мяч после ошибки Исенко и снова попал в Хрипчука. А впоследствии две возможности упустили полтавчане – Кане не переиграл Нещерета с близкого расстояния, а Иеде из-за пределов штрафной пробил мимо штанги.

Пришлось командам играть овертайм. Первой могла забивать "Ворскла" – в затяжной атаке полтавчан вратарь гостей чудом парировал выстрел Ндукве в упор. Ответ "Динамо" был более убедительным. Исенко отбил перед собой удар Волошина из-за пределов штрафной, а Ванат на добивании отправил мяч в сетку.

"Бело-зеленые" попытались отыграться. Дважды на ударных позициях оказался Нестеренко. В первом случае в падении не переиграл Нещерета на ближней штанге, а во втором эпизоде вошел в штрафную и пробил выше перекладины. Киевляне ответили полумоментом Кабаева, который с рикошетом едва не пробил Исенко. В конце концов "Динамо" удержало победный счет и завоевало путевку в следующий раунд соревнований.

К слову, ранее "Александрия" на выезде разгромила ЮКСу в 1/8 финала Кубка Украины.

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Ворскла Динамо Кубок Украины
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