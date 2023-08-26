"Полесье" разгромило "Александрию" в Премьер-лиге
В пятом туре чемпионата Украины "Александрия" дома потерпела разгромное поражение от житомирского "Полесья".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Украина, Премьер-лига, 5-й тур
"Александрия" – "Полесье" – 0:3
Голы: Назаренко, 77, Макуана, 80, Будкивский, 88
В первой половине интереснее смотрелись гости. Хотя на самом деле у подопечных Юрия Калитвинцева был один действительно голевой момент. На 7-й минуте кипер неудачно сыграл при подаче, но Будковский на дальней штанге не переправил мяч в пустые ворота.
Еще один провал Шевченко сам вратарь "Александрии" исправил незадолго до перерыва. Он упустил момент, когда соперник пошел в активный прессинг, запаниковал и едва не пропустил курьезный гол, но поймал мяч на линии ворот.
Второй тайм команды начали в спокойном темпе. Уже в середине 45-минутки александрийцы и житомиряне обменялись упущенными возможностями. Сначала Ариэльсон пробил рядом со стойкой ворот с линии штрафной, а затем Скорко ударил мимо ворот "Полесья".
Шокировали команду Руслана Ротаня житомиряне под занавес встречи, забив дважды в течение трех минут. Для начала настоящий шедевр оформил Назаренко. Он сместился с правого фланга и роскошным ударом под дальнюю штангу с дистанции открыл счет.
Запев украинца поддержал Макуана. Легионер развернулся слева в штрафной зоне и застал кипера врасплох ударом в дальний угол. Добил "Александрию" Будкивский. На 88-й минуте Назаренко подал штрафной, а нападающий головой отправил мяч под перекладину – 0:3 в итоге.
К слову, Украина потеряла позиции в обновленной таблице коэффициентов УЕФА.
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