УПЛ: "Минай" неожиданно обыграл "Металлист 1925" на выезде

Украина, Премьер-лига, 8-й тур

"Металлист 1925" – "Минай" – 0:1

Гол: Твердохлеб, 70

В дебюте соперники обменялись опасными случаями. Закарпатец Вишневский с близкого расстояния не сумел поразить ворота, а харьковчанин Ременюк неточно пробил из-за пределов штрафной. На этом "Металлист 1925" и "Минай" успокоились, сосредоточившись на взятии мяча под контроль.

Фактически до перерыва возникло всего два полумомента у гостей – Мозиль справился с ударами Рогозинского и Твердохлеба. В общей сложности "Минай" в первой половине выглядел значительно лучше, и превратить территориальное преимущество в голы закарпатцы не сумели.

А вот во втором тайме "Металлист 1925" заиграл активнее. За стартовые 20 минут харьковчане трижды организовывали опасность у ворот гостей. Сначала Габелок чуть не забросил мяч за воротничок Бандури. Затем тот же Ременюк пробил в руки голкиперу. А на десерт вратарь Миная парировал выстрел Русина после сольного прохода.

Но как часто бывает в таких ситуациях, забил соперник. Репетицию закарпатцы организовали на 67-й минуте, но Воробчак каким-то чудом ударом головой не попал в створ с нескольких метров. Однако через две минуты "Минай" забил - Твердохлеб со второй попытки таки переиграл Мозиля в ближнем бою.

Забив мяч, закарпатцы сознательно отдали инициативу "Металлисту 1925" и сосредоточились на сохранении счета. В конце концов этот подход стал победным. "Минай" одержал вторую победу в сезоне и поднялся на 9-е место в УПЛ (9 очков). Харьковчане – теперь 10-е.