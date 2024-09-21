УПЛ: "Карпаты" в меньшинстве удержали победу над "Черноморцем"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 7-й тур

"Черноморец" – "Карпаты" – 0:1

Гол: Сакив, 52

Удаление: Адамюк, 64 (К, вторая желтая карточка)

Со стартом встречи "львы" завладели инициативой. К середине тайма львовяне успели упустить два момента. Сначала Стенио пробил выше перекладины после навеса Сакива, а затем Рудько перевел на угловой дальний выстрел Мирошниченко.

"Моряки" выровняли положение после получаса игрового времени. Вот Бутко после розыгрыша углового пробил выше ворот с дистанции. А перед самым перерывом Гомес после заброса Лацабидзе из глубины отправил мяч рядом со штангой.

Под контролем "Черноморца" начался второй тайм. Тем более неожиданным стал гол "Карпат. Помог гостям стандарт -– Сакив метров с 20-ти перебросил мяч над стенкой и уложил под штангу ворот одесситов.

В следующей атаке "зелено-белые" едва не удвоили преимущество, когда Игор после прорыва в штрафную пробил мимо ворот. "Моряки" ответили очередным дальним выстрелом Бутко – Кемкин среагировал. А на 64-й минуте Адамюк оставил львовян в меньшинстве, когда в простой ситуации получил второй "горчичник".

Воспользоваться большинством одесситы могли на 73-й минуте – Янаков получил мяч в пределах штрафной и мощно пробил мимо ближней девятки. В ответ Пидлепенец решился на дальний удар, который сумел парировать Рудько. Были еще моменты у львовян Мирошниченко и Шаха, но цифры на табло не изменились.

"Карпаты" благодаря победе поднялись на 9-е место в турнирной таблице УПЛ. "Львы" записали в актив 8 очков. Тем временем "Черноморец" опустился на 12-ю строчку (6 пунктов).