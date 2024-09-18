"Динамо" с победой над "Ворсклой" вышло в лидеры УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 4-й тур (перенесенный матч)

"Динамо" – "Ворскла" – 3:1

Голы: Себальос, 33, Караваев, 35, Пихаленок, 90+1 – Иеде, 82

В дебюте встречи "зелено-белые" выглядели опаснее. Сначала Кане головой пробил рядом со штангой после навеса Крупского, а затем Хрипчук с отскока попал в Биловара. Хозяева ответили на экваторе тайма дальним выстрелом Брагару мимо ворот.

Постепенно "Динамо" перехватило инициативу. Вот Шапаренко заставил поработать Исенко после удара с дистанции. А на 33-й минуте киевляне вышли вперед – тот же Шапаренко подал угловой, а летний новичок команды Себальос головой отправил мяч в сетку.

Времени прийти в себя хозяева "Ворскле" не предоставили. Всего две минуты спустя "бело-синие" удвоили преимущество в счете. Это Караваев с острого угла пробил Исенко после того, как оборона заблокировала удар неутомимого Шапаренко.

На старте второй половины "Динамо" было близко к тому, чтобы организовать разгром. Рубчинский и Бражко не смогли переиграть вратаря с перспективных позиций. Впоследствии на удар издали решился Кабаев – выше ворот. Потом Брагару едва не забросил мяч за воротничок Исенко.

На финальном отрезке "динамовцы" упустили еще несколько возможностей. В частности, Вивчаренко размял кипера ударом в касание, а выстрел Пихаленка страж ворот полтавчан перевел на угловой. Зато "Ворскла" забила едва ли не с первого момента – Нестеренко навесил с правого фланга, а Иеде головой замкнул дальнюю штангу.

Вскоре Ндукве опасно пробил из зоны перед штрафной. Чтобы не рисковать потерей очков, столичный гранд перешел к атакам и забил в третий раз. Пихаленок воспользовался ошибкой Исенко и отправил мяч в пустые ворота гостей – 3:1 в итоге.

"Динамо" одержало пятую победу в пяти матчах чемпионата Украины и вышло в лидеры Премьер-лиги. Команда Александра Шовковского набрала 15 очков и остается с матчем в запасе. "Ворскла" продлила пребывание в середине турнирной таблицы (8 пунктов).