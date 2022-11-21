УПЛ: "Ингулец" домашней победой отправил "Львов" на дно дивизиона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 14-й тур

"Ингулец" – "Львов" – 1:0

Гол: Марусич, 45

Удаление: Грисьо, 84 (Л, вторая желтая карточка)

Тяжелое поле в Петровом повлияло на сценарий встречи аутсайдеров первенства. Стартовые минуты соперники потратили на привыкание к непростым условиям. В конце концов первыми восприняли реалии хозяева – Ситало пробил над перекладиной с линии штрафной, а Ковалев нанес выстрел рядом со стойкой с дистанции.

"Горожане" в свою очередь организовали первый удар в направлении ворот "Ингульца" на 25-й минуте. Это Вовкун сумел пробить, но его слабый выпад стал легкой добычей для кипера петровцев Паламарчука. Вскоре хозяева ответили дальним выстрелом Запорожца – слишком неточно.

А самый реальный момент перед перерывом упустил Кухарук. Элегантной передачей нападающего "Ингульца" вывел на удар партнер по команде, а тот с лета пробил в перекладину! А Ситало в следующей атаке даже забил. Правда, из офсайда.

Гол назревал и таки случился перед перерывом. Это Марусич поймал мяч после верховой борьбы на подступах к штрафной при участии Грисьо и с лета нанес роскошный удар под перекладину ворот – Ильющенков оказался бессилен.

Старт второй половины напомнил начало первого тайма. Борьба, фолы, безадресные забросы вперед и полное отсутствие моментов. Вывел футболистов и зрителей из "сна" Кухарук, который с линии штрафной нанес неплохой удар, но кипер "Львова" перевел мяч в каркас ворот.

Впоследствии дважды в центре внимания оказался Ситало. Сначала нападающий "Ингульца" пытался обыграть Ильющенкова в ближнем бою, но выпустил мяч за пределы поля. А потом обыграл Муравского и собирался бить, но вратарь "горожан" вовремя вышел из ворот и накрыл мяч в ногах форварда.

Возможно, "Львов" и организовал бы что-то вроде финального штурма. Однако на 84-й минуте гостей подвел Грисьо. Защитник в простой ситуации на фланге сбил Запорожца, получил второй "горчичник" и ушел отдыхать досрочно.

В меньшинстве львовяне сравнять счет не смогли, так что опустятся на последнюю позицию в чемпионате. У команды 9 очков, а вот "Ингулец" поднялся на 14-е место (10 пунктов).