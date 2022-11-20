Как "Кривбасс" поражением от "Металлиста 1925" возвращение домой отметил: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 14-й тур

"Кривбасс" – "Металлист 1925" – 0:2

Голы: Дебелко, 8 (автогол), Борячук, 44

Лучший старт в исполнении харьковчан привел к быстрому забитому мячу. На 8-й минуте Габелок подал штрафную с правого фланга, а форвард хозяев Дебелко, играя на опережение, срезал мяч в девятку собственных ворот.

Впоследствии команды обменялись возможностями. Хавбек "Кривбасса" Хомченовский головой пробил в перекладину после навеса Якимца. В свою очередь под удар Ременюка после передачи Волошина вовремя бросился Вернидуб.

А на перерыв команды ушли при двойном преимуществе "Металлиста 1925". Это Вачиберадзе пасом из глубины поля бросил в прорыв Борячука, форвард протащил мяч в штрафную и точно пробил в ближний угол.

Во второй половине ситуация на поле была более спокойной. Фактически "Кривбасс" и "Металлист 1925" создали по моменту. На старте тайма Дебелко головой пробил над воротами после подачи с левого фланга. А центрбек гостей Курило под занавес матча также головою пробил рядом со штангой во время стандарта.

Благодаря победе харьковский клуб поднялся на 8-е место в Премьер-лиге, имея в активе 17 очков. Криворожцы снова оказались в зоне переходных матчей (13-я позиция, 12 пунктов).