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УПЛ: "Днепр-1" обыграл "Металлист" в финальные минуты, "Заря" одолела "Верес" в гостях

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Воскресенье 23 октября 2022 15:09
УПЛ: "Днепр-1" обыграл "Металлист" в финальные минуты, "Заря" одолела "Верес" в гостях Фото: Артем Довбик в этот раз "промолчал" (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Минимальными победами луганской "Зари" и "Днепра-1" над ровненским "Вересом" и харьковским "Металлистом" соответственно завершились еще два матча 9-го тура отечественной Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Украина, Премьер-лига, 9-й тур

"Верес" – "Заря" – 0:1

Гол: Антюх, 73

"Металлист" – "Днепр-1" – 0:1

Гол: Когут, 85

Удаление: Кныш, 89 (М, прямая красная карточка)

В Ровно соперники начали осторожно. Первая возможность забить возникла на 15-й минуте, когда после ошибки Бутко Дахновский выскочил на голкипера, обыграл того, но с острого угла не смог поразить ворота. Впоследствии полумоменты не использовали тот же Дахновский и Геннадий Пасич.

"Заря" пришла в себя после перерыва. Сначала Русин накрутил защитников и опасно прострелил – никто из партнеров не успел отозваться. А после еще одного выпада Г. Пасича (не смог обработать мяч после передачи с фланга) луганчане усилили давление и все же забили – Антюх пробил метров с 22-х, мяч задел Вовченко и, дезориентируя кипера, влетел в ворота.

По схожему сценарию развернулись события и в Ужгороде. Харьковчане и днепровцы имели возможности забить еще в первом тайме. В составе "Днепра-1" Довбик не смог замкнуть дальнюю стойку после прострела Адамюка, а Гуцуляк после стенки с последним пробил мимо ворот.

Защитник "Металлиста" Каплиенко накрутил оппонентов и метил в ближний угол, но попал в сетку только с внешней стороны. После перерыва "спортклубовцы" добавили. Моменты упустили Бабенко (дважды) и Когут, а решающий мяч удалось забить последнему – Пихаленок забросил в штрафную на партнера, а тот опередил голкипера.

Благодаря минимальным победам "Заря" и "Днепр-1" улучшили свои позиции в УПЛ. Луганчане поднялись на 4-е место (16 очков), а "спортклубовцы" закрепились в лидерах – 22 пункта. Оба коллектива провели по восемь матчей.

К слову, накануне "Александрия" уверенно одолела "Львов" на старте 9-го тура УПЛ.

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