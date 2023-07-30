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УПЛ: "Черноморец" одержал комфортную победу над дебютантом первенства

Фото: "Моряки" победили на выезде (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Черкасский ЛНЗ потерпел домашнее поражение от одесского "Черноморца" в первом туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 1-й тур

ЛНЗ – "Черноморец" – 0:2

Голы: Бойчук, 38, Шпорн, 65

Соперники начали в спокойном темпе. В дебюте "моряки" обменялись с черкасчанами полувозможностями. Вот одессит Кузык ворвался в штрафную, но упустил момент для удара. В ответ Бойко диагональным ударом отправил мяч рядом со штангой.

В середине тайма новичок "Черноморца" Шпорн попытался подкрутить в девятку – мимо ворот. Далее фланговый нападающий хозяев Савин упустил выход один на один, пробив над перекладиной. Зато форвард гостей Иеде пробил в кипера с линии вратарской.

А на 38-й минуте "моряки" открыли счет. Гол одесситов получился классическим. Кузык исполнил навес с правого фланга на линию вратарской, а там Бойчук сыграл на опережение и отправил мяч за линию ворот – 0:1.

Во второй половине ЛНЗ и "Черноморец" начали с обмена упущенными возможностями. Черкасчанин Шестаков пробил в руки голкиперу с перспективной позиции. В свою очередь Иеде так и не смог акцентированно пробить после диагонали с левого края.

На 65-й минуте "моряки" забили во второй раз. Гостям удалось поймать ЛНЗ на неторопливом возвращении в собственные владения после углового. В быстрой атаке "Черноморца" Бойчук навесил с левого фланга, а Шпорн беспрепятственно пробил головой.

Второй гол стал ключевым моментом встречи. Черкасчане не могли переломить ход событий. "Моряки" же на классе контролировали ситуацию и спокойно довели матч до первой в сезоне победы.

К слову, накануне "Шахтер" стартовал с победы над "Металлистом 1925" в новом сезоне УПЛ.

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