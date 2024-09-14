УПЛ: "Черноморец" в последней атаке вырвал победу над "Ингульцем"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 6-й тур

"Черноморец" – "Ингулец" – 1:0

Гол: Пшеничнюк, 90+5

Удаление: Мельничук, 90+3 (И, вторая желтая карточка)

Начали соперники осторожно. Сначала инициативой завладели "моряки", но впоследствии гости выровняли положение. Первый момент возник аж на 26-й минуте, когда Попов из центра штрафной пробил в руки киперу "Ингульца" Паламарчуку.

Но в большинстве вратари обеих команд находились без работы. Петровцы до перерыва вообще не смогли побеспокоить Рудько. Так что цифры на табло полностью соответствовали ходу событий на одесском стадионе.

Со стартом второй половины опасности не стало больше. Время от времени голкиперов разминали дальними ударами или фланговыми навесами. До реальной остроты дело дошло аж в финальные четверть часа: "моряк" Хобленко в касание пробил в руки вратарю после прострела, а Кисленко в ответ головой – рядом со штангой.

Развязка наступила в добавленное арбитром время. Антигероем "Ингульца" стал Мельничук, который в течение двух минут получил две желтые карточки и оставил петровцев в меньшинстве. А в последней атаке "Черноморца" Пшеничнюк на дальней штанге отправил мяч в сетку после рикошета с углового!

Благодаря победе команда Александра Бабича поднялась в середину турнирной таблицы (6 очков). В свою очередь петровцы остались на 14-й строчке, имея в активе 3 пункта. В следующем туре "Черноморец" примет львовские "Карпаты", а "Ингулец" будет гостить у ровненского "Вереса".