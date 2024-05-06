Полуфиналы Лиги чемпионов, плей-офф НБА и канадские разборки в НХЛ: анонс недели в спорте

Баскетбольное свидание "Денвер Наггетс" и "Миннесоты Тимбервулвз", вторая встреча французского "Пари Сен-Жермен" и дортмундской "Боруссии", хоккейная битва "Ванкувер Кэнакс" и "Эдмонтон Ойлерз", классическое противостояние мадридского "Реала" и мюнхенской "Баварии", а также поединок "Нью-Йорк Никс" против "Индианы Пэйсерс" состоятся на этой неделе.

"Денвер" – "Миннесота"

7 мая, 05:00, Денвер, "Болл Арена", телетрансляция на Setanta Sports

Очевидно, что центральное противостояние второго раунда плей-офф НБА подают под соусом дуэли Николы Йокича и Энтони Эдвардса. Американец взял верх в первом поединке, набрав весьма солидные 43 пункта. Тем временем сербский центровой впервые в матчах на вылет этого года покинул паркет без хотя бы дабл-дабла. Но одно домашнее поражение – еще не приговор. "Наггетс" до сих пор остаются фаворитом серии для букмекеров, но взять реванш у "Тимбервулвз" придется немедленно.

ПСЖ – "Боруссия" Д

7 мая, 22:00, Париж, "Парк де Пренс", трансляция на MEGOGO

В прошлую среду "шмели" подарили сенсацию в Дортмунде. Однако минимальная победа с голом Никласа Фюллькруга была вполне закономерной. "Боруссия" совершенно ничем не уступила гостям, а Джейдон Санчо затмил всех звезд "Парижа". Но в столице Франции дортмундцам будет очень непросто. Да, команда Луиса Энрике так и не приобрела желаемый катарскими шейхами блеск. Однако, в сезоне 2023/24 ПСЖ вскарабкивался вверх и из более сложных ситуаций.

Фото: Джейдон Санчо (справа) пристыдил всех скептиков (twitter.com/BVB)

"Ванкувер" – "Эдмонтон"

8 мая, 02:00, Ванкувер, "Роджерс Арена", телетрансляция на Setanta Sports+

Второй раунд Кубка Стэнли подарил канадское противостояние. "Кэнакс" и "Ойлерз" были лучше "Нэшвилла" и "Лос-Анджелеса", поэтому теперь за минимум четыре матча должны определить финалиста Западной конференции. Начнут с двух встреч в Ванкувере. О "Северном Голливуде" воспоминания у "Эдмонтона" не самые лучшие. В регулярке "Ойлерз" потерпели здесь два громких фиаско (1:8, 2:6). Да и вообще еще не побеждали "Ванкувер" в нынешнем сезоне. Впрочем, цыплят НХЛ по весне считают.

"Реал" – "Бавария"

8 мая, 22:00, Мадрид, "Сантьяго Бернабеу", трансляция на MEGOGO

Завсегдатаи финальных стадий Кубка чемпионов в первом полуфинале подтвердили класс противостояния. Ни внутренние проблемы, ни огрехи в менеджменте не влияют на уровень соперничества "Баварии" и "Реала". Каждый очный поединок европейских грандов – настоящая инъекция футбола высшего достоинства. Четыре мяча на двух команды оформили в Мюнхене. Что-то подобное следует ожидать и в Мадриде, а главной добродетелью противостояния остается интрига относительно будущего победителя.

Фото: Джамал Мусиала готов конкурировать с Джудом Беллингемом (twitter.com/FCBayern)

"Нью-Йорк" – "Индиана"

9 мая, 03:00, Нью-Йорк, "Мэдисон Сквер Гарден", телетрансляция на Setanta Sports

В ночь на четверг "Никс" и "Пэйсерс" сыграют второй очный матч во втором раунде плей-офф. Откроют же серию они в ночь на вторник. В фавориты эксперты записали "Нью-Йорк". Впрочем, "Индиана" и в регулярке выглядела неплохо, и "Милуоки" в первом раунде довольно уверенно "вынесла". К тому же "Пэйсерс" полностью подпадает под категорию неудобных соперников падшего гранда. В двух из трех предыдущих выходов "Никс" в плей-офф за 11 лет вылетали они именно от "Индианы".