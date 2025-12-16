RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Упадут поступления в бюджет и налоги: ЦГОК призвал не повышать тариф на распределение газа

Фото: Центральный ГОК призвал не повышать тариф на распределение газа (facebook.com/gas.tso.ua)
Автор: Сергей Новиков

Администрация Центрального горно-обогатительного комбината (ЦГОК) обратилась к главе НКРЭКУ Юрию Власенко с призывом пересмотреть решение о повышении тарифа на распределение природного газа для Криворожского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в сообщении ЦГОК.

Как отмечается в обращении комбината, Нацкомиссия планирует повысить тариф с 1 января 2026 года на 86%, а с 1 апреля - еще на 75%.

Такой резкий рост может серьезно ударить по горно-металлургическому комплексу, который имеет ключевое значение для экономики и обороноспособности Украины.

"Обеспечение Центрального ГОКа природным газом является критически важным для стабильной работы предприятия. Такое повышение тарифа может привести к потере конкурентоспособности на экспортных рынках, сокращению производства, экспорту и уменьшению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней", - отмечается в письме.

Как сообщалось ранее, Федерация работодателей Украины (ФРУ) также обратилась в НКРЭКУ с требованием пересмотреть проект повышения тарифов на распределение природного газа в 2026 году.

По выводам ФРУ, решение о повышении является экономически необоснованным, и может вызвать дестабилизацию в экономике - ведь некоторые облгазы предлагают повысить тариф на распределение на 87-120%.

Читайте РБК-Украина в Google News
МетинвестТарифы на ЖКХГазГОК