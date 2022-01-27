Чи впаде ціна бензину: експерт розповів, що може завадити

Високі ціни на нафту стали одним з головних факторів, які призвели до подорожчання бензину. Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн вважає, що паливо може подешевшати, тобто Нафта впаде в ціні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Бензин знову дорожчає. Як світові ціни на нафту б'ють по кишенях водіїв в Україні ".

На початку цього тижня ринок нафти "розвернувся" і ціна знизилася до 85 доларів/барель. "Якщо цей рівень збережеться, можна розраховувати на охолодження і внутрішнього ринку нафтопродуктів", - вважає експерт.

Разом з тим, на його думку, валютний фактор може нівелювати коригування цін на нафту. "З початку року долар зміцнився на 1,3 гривні, що означає збільшення собівартості нафтопродуктів на 1 гривню/літр. Якщо Долар продовжить зміцнення, це може компенсувати падіння нафтових котирувань і для споживача воно залишиться непоміченим", - говорить він.