Университеты готовят к блекаутам: что должны обеспечить для студентов зимой

Что должны подготовить университеты

Руководителям ЗВО поручили пересмотреть планы реагирования на чрезвычайные ситуации и определить, каких ресурсов не хватает.

Также университеты должны разработать краткие инструкции для руководителей подразделений, чтобы работники знали, кто за что отвечает и как поступить в первые часы после возникновения проблем.

Отдельное внимание уделяется возможному переходу на дистанционное обучение. Для этого университеты должны обеспечить работу обучающих платформ и резервное питание серверов.

Для студентов, у которых нет возможности уехать, планируют подготовить дежурные общежития с отоплением, водой и электроэнергией.

Пункты поддержки и новый приказ

Кроме того, рекомендуют университетам подготовить пункты поддержки. Там студенты, работники заведений и жители близлежащих районов смогут согреться и зарядить телефоны.

По словам Трофименко, в январе-феврале 2026 года в университетах действовало около 150 таких пунктов, в том числе более 30 в Киеве.

Параллельно Министерство образования и науки разрабатывает приказ о работе университетов в чрезвычайных ситуациях. Планы заведений и потребности в дополнительной поддержке прорабатываются вместе с руководителями ЗВО.