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Университеты готовят к блекаутам: что должны обеспечить для студентов зимой

15:00 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Василина Копытко
МОН призывает вузы подготовиться к зиме (коллаж РБК-Украина)

Украинские университеты должны подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям зимой, в частности, длительным отключениям света, тепла и воды. Учреждения должны пересмотреть планы реагирования, подготовить очередные общежития и пункты поддержки для студентов и работников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра образования Николая Трофименко в Facebook.

Что должны подготовить университеты

Руководителям ЗВО поручили пересмотреть планы реагирования на чрезвычайные ситуации и определить, каких ресурсов не хватает.

Также университеты должны разработать краткие инструкции для руководителей подразделений, чтобы работники знали, кто за что отвечает и как поступить в первые часы после возникновения проблем.

Отдельное внимание уделяется возможному переходу на дистанционное обучение. Для этого университеты должны обеспечить работу обучающих платформ и резервное питание серверов.

Для студентов, у которых нет возможности уехать, планируют подготовить дежурные общежития с отоплением, водой и электроэнергией.

Пункты поддержки и новый приказ

Кроме того, рекомендуют университетам подготовить пункты поддержки. Там студенты, работники заведений и жители близлежащих районов смогут согреться и зарядить телефоны.

По словам Трофименко, в январе-феврале 2026 года в университетах действовало около 150 таких пунктов, в том числе более 30 в Киеве.

Параллельно Министерство образования и науки разрабатывает приказ о работе университетов в чрезвычайных ситуациях. Планы заведений и потребности в дополнительной поддержке прорабатываются вместе с руководителями ЗВО.

Читайте также о том, что более 90% школ могут автономно работать более 8 часов при отключении света. Вместе с тем, уровень готовности заведений отличается в зависимости от региона.

Ранее мы писали о том, что в Киеве за два года отремонтировали 76 укрытий в учебных заведениях, чтобы дети могли учиться не только в дистанционном формате.

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