Университеты готовят к блекаутам: что должны обеспечить для студентов зимой

Украинские университеты должны подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям зимой, в частности, длительным отключениям света, тепла и воды. Учреждения должны пересмотреть планы реагирования, подготовить очередные общежития и пункты поддержки для студентов и работников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра образования Николая Трофименко в Facebook.
Руководителям ЗВО поручили пересмотреть планы реагирования на чрезвычайные ситуации и определить, каких ресурсов не хватает.
Также университеты должны разработать краткие инструкции для руководителей подразделений, чтобы работники знали, кто за что отвечает и как поступить в первые часы после возникновения проблем.
Отдельное внимание уделяется возможному переходу на дистанционное обучение. Для этого университеты должны обеспечить работу обучающих платформ и резервное питание серверов.
Для студентов, у которых нет возможности уехать, планируют подготовить дежурные общежития с отоплением, водой и электроэнергией.
Кроме того, рекомендуют университетам подготовить пункты поддержки. Там студенты, работники заведений и жители близлежащих районов смогут согреться и зарядить телефоны.
По словам Трофименко, в январе-феврале 2026 года в университетах действовало около 150 таких пунктов, в том числе более 30 в Киеве.
Параллельно Министерство образования и науки разрабатывает приказ о работе университетов в чрезвычайных ситуациях. Планы заведений и потребности в дополнительной поддержке прорабатываются вместе с руководителями ЗВО.
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