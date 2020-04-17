Нова редакція закону про публічні закупівлі вводиться у дію 19 квітня: що зміниться

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukrgasvydobuvannya)

Поріг для обов’язкового проведення закупівель через Prozorro знизиться до 50 тисяч гривень

У неділю, 19 квітня, буде введена у дію нова редакція закону "Про публічні закупівлі". Про основні новації закону повідомляє урядовий портал.

Поріг для обов'язкового проведення закупівель

Поріг для обов’язкового проведення закупівель через Prozorro знизиться з 200 до 50 тисяч гривень.

Відтепер понад 250 тисяч закупівель на рік стануть відкритими для учасників та будуть мати елемент аукціону - до сьогодні на допорогові суми замовники могли підписувати контракт з постачальником напряму. Очікується, що для бізнесу це відкриє додатковий ринок на 30 млрд грн.

"При цьому кошти держави витрачатимуться ефективніше завдяки конкуренції. Крім того, від сьогодні державні замовники звітуватимуть про всі свої закупівлі від 1 копійки", - зазначають у Кабінеті міністрів.

Посилення відповідальності за грубі порушення тендерного законодавства

У випадку, якщо замовник безпідставно відхилив тендерну пропозицію, і це підтвердить Держаудитслужба - його очікує штраф від 25 до 51 тисячі гривень. Якщо ж держструктура уклала договір без використання передбачених законом тендерних процедур, то штрафувати будуть її директора - на суму від 34 до 85 тисяч гривень.

При цьому за несуттєві процедурні порушення розмір покарання для замовників зменшується - з 11700 до 1700 грн.

Крім того, бізнес, який переміг у тендері, тепер зможе виправити несуттєві помилки у тендерній пропозиції. На це в учасника буде 24 години. Відтак підприємці зможуть не втрачати тендер через випадково допущені неточності, а державні структури - зберегти найбільш вигідну пропозицію і не переплачувати.

Вдосконалення механізму оскарження тендерних процедур в АМКУ

Вказано, що плата за скаргу буде повертатися бізнесу в повному обсязі, якщо її задовольнить Антимонопольний комітет України. Водночас в інтересах замовників будуть працювати додаткові запобіжники від тендерного тролінгу: до розгляду будуть прийматися лише оплачені скарги, а відкликати їх буде неможливо.

Крім того, вартість за подачу скарги зміниться з фіксованої (5 тисяч грн для товарів і послуг, 15 - для робіт) на гнучку, що буде залежати від очікуваної вартості закупівлі. Нові тарифи за подачу скаргу будуть встановлені окремою постановою Кабміну.

Замовники зможуть захищатися від цінового демпінгу

Завдяки механізму "аномальна низька ціна" електронна система буде підсвічувати пропозиції учасників, що будуть на 30-40% нижчими за найближчі пропозиції конкурентів. У такому випадку замовник може попросити учасника обґрунтувати таку ціну, а в разі відсутності пояснень - відхилити пропозицію.

Запуск Prozorro Market

Запрацює швидка та зручна альтернатива для невеликих допорогових закупівель - Prozorro Market. Це онлайн-магазин, у каталогах якого - найбільш поширені товари для державних замовників: пальне, канцелярія, техніка, медвироби, продукти тощо. Для замовників це можливість у кілька кліків та без тендерних процедур купити необхідний товар. Натомість постачальникам достатньо один раз пройти кваліфікацію, і далі лише отримувати замовлення.

Так, зараз замовники можуть використовувати Prozorro Market для закупівель до 50 тисяч гривень, а після виходу відповідної постанови від Кабміну - до 200 тисяч гривень.

Крім того, розпочнеться поступова, але тектонічна трансформація організації самого процесу закупівель - від тендерних комітетів до уповноважених осіб. На зміну колективному прийняттю рішень прийде персональне, а проведення закупівель з додаткового навантаження стане оплачуваною роботою.

Уряд також анонсує, що у ніч на 19 квітня відбудеться велике оновлення системи Prozorro.

Нагадаємо, законопроект №1076 про внесення змін до закону "Про державні закупівлі" (Prozorro) 20 жовтня набув чинності. Однак він вводиться у дію лише через півроку після набуття чинності.

Як писало РБК-Україна раніше, парламентарії підтримали цей закон за основу в першому читанні 10 вересня. А в другому читанні нардепи прийняли закон 19 вересня.