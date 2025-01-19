Универсиада-2025: Украина получила два "серебра" во фристайле

В финалы в мужском и женском биг-эйре вышло три отечественных спортсмена. Мария Анийчин боролась за награды у женщин. А среди мужчин представителей Украины было двое - Олег Бойко и Даниил Степанюк.

Спортсмены в финале выполняли по две попытки. Анийчин в стартовой показала второй результат, а во второй даже стала лучшей. Однако этого не хватило, чтобы опередить Виктуар Тиллье из Франции.

В мужском финале Бойко после первой попытки шел лидером. Однако вторую выполнил неудачно и уступил словенцу Клемену Видмару. Степанюк финишировал в шаге от пьедестала: он ошибся в первой попытке, а высоких баллов во второй хватило лишь на четвертый общий результат.

К этому времени Украина имела на Универсиаде-2025 четыре медали, которые получили биатлонисты. "Золото" завоевали Богдан Борковский в короткой индивидуальной гонке и Александра Меркушина с Сергеем Супруном - в синглмиксте. "Бронзу" - Дарья Чалык в короткой индивидуальной гонке и Борковский в спринте.

Благодаря двум серебряным наградам во фристайле Украина имеет уже шесть медалей. Этот результат позволял "сине-желтым" подняться на 11-е место в общем зачете.

Зимняя Универсиада-2025: что известно

Всемирные студенческие соревнования проходят с 13 по 23 января в итальянском Турине. Участие в них принимают представители 54 стран, которые разыгрывают 96 комплектов наград в 11 видах спорта.

Сборную Украины представляют 55 спортсменов из 21 учреждения высшего образования Киева и 11 областей Украины. Отечественные студенты выступают в биатлоне, фигурном катании, горнолыжном спорте, хоккее, сноубординге, лыжном фристайле и керлинге.

На прошлой зимней Универсиаде, которую 2023 года принимал американский Лейк-Плэсид, украинские спортсмены завоевали 6 медалей: 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые. В общем зачете наша сборная заняла 18-е место среди 43 стран-участниц.