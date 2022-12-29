UnionPay ограничила снятие наличных с карт российских банков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медузу ".

Теперь россияне смогут снять за границей за один день не более 50 тысяч юаней (примерно 507 тысяч рублей) или эквивалент в другой валюте, а за один год — не более 500 тысяч юаней.

"При необходимости снятия наличных в банкоматах сверх установленного лимита рекомендуем оформить дополнительную карту UnionPay согласно тарифам банка", - говорится в сообщениях российских банков.