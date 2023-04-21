Избегают выплат. Россияне не признают мертвыми убитых на войне солдат (перехват)

"Во втором батальоне у меня тесть служил. Погиб. Не могли найти ничего, а его задним числом перевели в другое подразделение", - рассказал оккупант в телефонном разговоре.

Он добавил, что позже убитого объявили "пропавшим без вести".

В ГУР утверждают, что таким образом россияне избегают выплат, которые предусматриваются за получение ранения или гибель военнослужащего.