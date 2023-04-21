Избегают выплат. Россияне не признают мертвыми убитых на войне солдат (перехват)

Военное командование РФ отказывается признавать мертвыми своих солдат, которых ликвидировали на войне. Из-за этого родственникам не предоставляют обещанные выплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват, который обнародовало Главное управление разведки.
"Во втором батальоне у меня тесть служил. Погиб. Не могли найти ничего, а его задним числом перевели в другое подразделение", - рассказал оккупант в телефонном разговоре.
Он добавил, что позже убитого объявили "пропавшим без вести".
В ГУР утверждают, что таким образом россияне избегают выплат, которые предусматриваются за получение ранения или гибель военнослужащего.
Напомним, ранее стало известно, что в так называемой "ДНР" вдовам погибших оккупантов выдали по шубе, а затем сняли "благодарственный" ролик.
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