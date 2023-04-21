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Уникають виплат. Росіяни не визнають мертвими вбитих на війні солдатів (перехоплення)

Ілюстративне фото: росіяни не визнають мертвими вбитих на війні солдатів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Військове командування РФ відмовляється визнавати мертвими своїх солдатів, яких ліквідували на війні. Через це родичам не надають обіцяних виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки.

"У другому батальйоні у мене тесть служив. Загинув. Не могли знайти нічого, а його заднім числом перевели до іншого підрозділу", - розповів окупант у телефонній розмові.

Він додав, що пізніше вбитого оголосили "зниклим безвісти".

У ГУР стверджують, що таким чином росіяни уникають виплат, які передбачаються за поранення або загибель військовослужбовця.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в так званій "ДНР" вдовам загиблих окупантів видали по шубі, а потім зняли "ролик подяки".

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