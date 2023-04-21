Уникають виплат. Росіяни не визнають мертвими вбитих на війні солдатів (перехоплення)

"У другому батальйоні у мене тесть служив. Загинув. Не могли знайти нічого, а його заднім числом перевели до іншого підрозділу", - розповів окупант у телефонній розмові.

Він додав, що пізніше вбитого оголосили "зниклим безвісти".

У ГУР стверджують, що таким чином росіяни уникають виплат, які передбачаються за поранення або загибель військовослужбовця.