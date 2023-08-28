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Уникальная цель. ВСУ уничтожили вражеский береговой радар "Предел-Э" (видео)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные уничтожили уникальную вражескую цель в Херсонской области. Речь идет о мобильном береговом радаре загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью "Предел-Э".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Мобильная береговая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью "Предел-Э" - именно так амбициозно и помпезно россияне презентовали новинку своего военно-промышленного комплекса, узкому кругу специалистов в июне этого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потом в режиме "совершенно секретно" направили ее на временно оккупированную часть Херсонской области, чтобы отслеживать действия украинских бойцов и по морю, и по суше.

ВСУ уничтожили современный и дорогой вражеский комплекс

"И хотя эксклюзивный "Предел-Э" прикрывал еще и достаточно современный комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-2", но на нашей земле от нас ничего не спрятать", - заявили Силы обороны юга.

А уже в августе уникальную разработку стоимостью 200 млн долларов украинские воины "прожарили" дотла, вместе с комплексом-защитником.

Удачные операции украинских военных

Сегодня сообщалось, что украинские военные впервые уничтожили редкий российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ" в тылу врага.

Также во временно оккупированном Энергодаре (Запорожская область) сегодня, 28 августа, взорвали импровизированную "казарму" подразделения Росгвардии "Ахмат-1". В результате этого пострадал личный состав военных РФ.

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